Autoconfinement : est-ce une solution ?

S'isoler pendant sept jours, même pour s'assurer un réveillon serein, la recommandation ne convainc pas les Français. Pour que l'autoconfinement soit vraiment efficace, il doit répondre à des règles précises. Si le Conseil scientifique recommande pour les adultes la pose de congé, ou à défaut le télétravail, pour les enfants, le renforcement des gestes barrières à l'école, voire une anticipation de deux jours des vacances scolaires. Pour l'épidémiologiste Catherine Hill, il fait aller plus loin en réduisant toutes les interactions sociales à leur plus strict minimum. Des mesures loin d'être acceptées par beaucoup de parents. Position partagée par certains syndicats d'enseignants pour qui, une nouvelle absence serait en effet préjudiciable aux élèves, d'autant qu'en fonction des âges, le risque de contamination n'est pas le même. Selon le professeur Robert Cohen, les adolescents ont un risque d'infection qui se rapproche et qui est même parfois supérieur à celui des adultes, et donc, plus il va limiter son nombre de contacts, mieux c'est. Dans tous les cas, autoconfinement ou pas, le respect des gestes barrières, même au sein du foyer, reste recommandé.