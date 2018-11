Automne-hiver : les aliments anti-blues

Dans l'Hexagone, le froid et le manque de soleil ont des conséquences sur notre santé et notre humeur. Le quart de nos compatriotes ressentent une forme de dépression saisonnière pendant l'automne et l'hiver. Un coup de blues contre lequel on peut lutter en mangeant. Le saumon, la sardine, les légumes d'hiver ou encore le chocolat noir sont autant de remèdes à ce mal. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 26/11/2018 présenté par Gilles Bouleau sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 26 novembre 2018 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.