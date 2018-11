Automobile : à combien s'élèvent les taxes perçues par le gouvernement ?

La colère contre les taxes qui touchent l'automobile est le seul point commun entre tous les "gilets jaunes", quelle que soit leur préférence politique. Les gouvernements qui se sont succédé ont toujours eu la main lourde en ce qui concerne les voitures et ceux qui les conduisent. Les impôts sur l'automobile rapportent beaucoup à l’État. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 20/11/2018 présenté par Gilles Bouleau sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 20 novembre 2018 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.