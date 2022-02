Automobile : ce qu'il faut savoir sur le vol par effraction électronique

Des voitures de type SUV, des trafiquants en région parisienne en ont volé et revendu au moins une quarantaine en 2021. Un réseau a d'ailleurs été démantelé par la police il y a trois mois. Et il est loin d'être un cas isolé. En effet, 65% des voitures volées dans notre pays en 2021 sont des SUV, qui sont ensuite exportés pour la plupart vers l'Afrique et l'Europe de l'Est. Ces véhicules plutôt coûteux se revendent facilement. Ils peuvent être piratés et démarrés sans effraction. Comme l'explique François Bersani, porte-parole d'Unité SGP police Île-de-France, ce nouveau procédé, appelé vol par effraction électronique, est plus couramment utilisé sur la voie publique, car il est plus discret. À l'avance, les voleurs prévoient des télécommandes pour brouiller ou pour parasiter la fermeture électronique du véhicule ciblé. Ainsi, ces voitures restent ouvertes et les voleurs y entrent sans aucune effraction. La deuxième phase consiste à démarrer le véhicule en se connectant sur votre ordinateur de bord via un ordinateur et des logiciels. Désormais, neuf vols sur dix sont électroniques. Cette technique complique les démarches auprès des assurances si par chance le véhicule est retrouvé. En effet, selon Rémy Josseaume, avocat en droit routier et permis de conduire, la plupart des contrats d'assurance prévoient que pour être garanti et remboursé, l'assuré doit justifier et prouver l'existence d'une effraction mécanique sur son véhicule. Cependant, il explique qu'il est possible de prouver un vol électronique. T F1 | Reportage S. Chevallereau, H. Dreyfus, V. Abellaneda.