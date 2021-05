Automobile : des boîtes noires bientôt obligatoires dans nos voitures

Ce boitier, les constructeurs savent déjà où le placer dans le véhicule. Cette puce électronique sera installée à un endroit tenu secret et inaccessible permettra de connaître en cas d'accident, la vitesse à laquelle vous rouliez, votre point de freinage, vos feux étaient allumés, votre clignotant activé, et même si vous aviez bouclé votre ceinture. Le dispositif est un peu différent d'une boîte noire d'avion. Il n'enregistre pas de vidéo ou de conversations, mais la conduite. Ces informations ne seront accessibles qu'aux forces de l'ordre. Et seront conservées les données enregistrées durant les 30 secondes précédant l'accident, au moment de l'impact et 30 secondes après. Aux États-Unis, la quasi-totalité des voitures est équipée de cette boîte noire. Et en dix ans, elle a su se faire oublier. Selon la sécurité routière américaine, les boîtes noires auraient permis de réduire de 20% le nombre d'accidents. Et c'est justement l'un des objectifs affichés en France. L'année prochaine, ces puces seront obligatoires dans toute l'Union européenne. Mais qu'en pensent les automobilistes ?