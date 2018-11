Automobile : le gouvernement double la prime à la conversion

Les propriétaires de vieilles voitures ont des raisons de se réjouir. La prime à la conversion est multipliée par deux. Les plus modestes d'entre eux auront droit à 4 000 euros de ristourne s'ils changent de véhicule. Alors, comment fonctionne concrètement le dispositif ? Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 14/11/2018 présenté par Julien Arnaud sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 14 novembre 2018 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.