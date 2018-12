Automobile : le gouvernement suspend la mesure sur le contrôle technique

Édouard Philippe a annoncé que le contrôle technique renforcé allait être repoussé d'au moins six mois. Initialement prévu pour le 1er janvier 2019, ce dispositif avait pour but de contrôler le niveau réel de pollution des vieux moteurs diesel. Quelles seront les conséquences pour les automobilistes et les professionnels ? Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 04/12/2018 présenté par Gilles Bouleau sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 4 décembre 2018 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.