Automobile : la voiture d’occasion, star des ventes

Elles sont admirées, scrutées par les visiteurs. Au Salon de l’automobile, les voitures d’occasion font forte impression. Toutes options, ces véhicules récents sont aussi moins chers. Un critère non-négligeable. Et il y a du choix. Pour la première fois, le Salon consacre 10 000 mètres carrés aux véhicules d’occasion. Parmi elles, on trouve même quelques voitures non-polluantes. Le marché de l’occasion a changé de visage. Actuellement, acheter de la seconde main est tout à fait viable. “Les véhicules d’occasion sont disponibles tout de suite. Par contre, ici, côté véhicules neufs, la plupart ne sont pas disponibles à la vente. Il faut compter six mois d’attente pour celle-ci”, affirme Séverine Agi, l’un de nos reporters sur place. Des délais très longs qui dissuadent d’acheter. Les ventes de voitures neuves ont chuté de 19,5% le mois de mars dernier. Certains vendeurs sont donc obligés de rediriger leurs clients vers de l’occasion, par manque de stock. Pour ce premier rendez-vous automobile de l’année, le marché de l’occasion a pris sa place et fait chaque jour de nouveaux adeptes. T F1 | Reportage S. Agi, M. Nadal