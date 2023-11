ENQUÊTE - Automobile : le fléau des casses sauvages

Vous les avez déjà forcément vues au feu rouge, des annonces qui promettent de racheter vos épaves pour quelques dizaines d'euros. À l'autre bout du fil, ils se présentent comme des professionnels, jusque-là, rien d'anormal. Nous faisons semblant d'être intéressés, mais nous disons avoir perdu la carte grise de la voiture, pourtant, elle est obligatoire pour déposer un véhicule à la casse. Le plus souvent derrière ces annonces, ce sont les casses sauvages. Elles se cachent derrière des façades de vrais garages, comme à l'entrée de la ville de Groslay dans la Val-d'Oise, et le maire nous accompagne. Certaines d'entre elles squatte ces terrains illégalement depuis 50 ans, selon l'élu. Le paysage est dénaturé. Plusieurs procès-verbaux, dressés en 2020, constatent qu'aucune norme anti-pollution n'est respectée sur les lieux. Malgré ces infractions, le maire de Groslay, Patrick Cancquet, n'arrive pas à éradiquer ce fléau. Seule la préfecture peut obliger ces casses illégales à fermer. Une casse automobile légale doit être agréée par l'État et répondre à des critères. Plus de détails dans la vidéo en tête de cet article. TF1 | Reportage I. Bornacin, J. Cressens, B. Chastagner