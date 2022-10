Automobile : les Français roulent chinois !

Après des années d'anonymat, les constructeurs automobiles chinois sont bien décidés à nous séduire. À commencer par Nadine. Elle est intéressée par un véhicule 100% électrique, entièrement construit à Shanghai, qui a une autonomie de 400 km. "Je suis infirmière libérale, j'ai un cabinet et j'ai besoin d'un véhicule où je n'aurais pas à me soucier de panne lors de la tournée", déclare-t-elle. La fiabilité, la batterie, ce sont ses priorités. L'origine de la marque l'est finalement beaucoup moins. "Quand j'ai connu cette marque, je ne savais pas qu'elle était chinoise. Et pourtant, j'ai flashé dessus. Ça sous-entend qu'ils sont tout aussi capables de faire de belles choses", poursuit-elle. Convaincue, Nadine est prête à débourser 40 000 euros pour s'offrir la voiture que vous verrez dans la vidéo en tête de cet article. Une vente de plus pour les constructeurs chinois qui cumulaient déjà 500 000 immatriculations en Europe en 2021. Très loin de l'époque où une première voiture chinoise thermique avait essayé de s'exporter. Mais incapable de passer le crash-test, la marque avait reçu une fin de non-recevoir. Désormais, dans cette concession, toutes respectent les normes de sécurité, argument essentiel, mais ce n'est pas le seul. Le prix doit finir de séduire. TF1 | Reportage C. Diwo, J. Jankowski, F. Mignard