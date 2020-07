Automobile : les primes à la conversion victimes de leur succès ?

Annoncées fin mai par Emmanuel Macron, les primes à la conversion permettent de se débarrasser d'un véhicule ancien et polluant pour l'achat d'un véhicule neuf et plus vertueux. Chez certains professionnels, les ventes ont bondi grâce à ces mesures. Électriques, hybrides, thermiques, neufs ou d'occasions ... Tous les modèles sont concernés. Ce dispositif pourrait être épuisé dans quelques semaines alors qu'il devait durer plusieurs mois.