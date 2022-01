Automobile : les prix des réparations flambent aussi

Aller chez son garagiste c'est souvent se préparer à une mauvaise surprise. Mais cette année 2021, la facture est encore plus salée. En un an, le coût des réparations a augmenté de 4,2%. En plus de la pénurie de matières premières, de la hausse du prix de l'énergie et des transports, ce sont surtout les pièces de rechange qui ont vu leur prix s'envoler. En 2021, les prix des pièces de rechange et de la peinture ont augmenté de plus de 4% en moyenne. Vient ensuite la main-d'œuvre qui a connu une hausse de 2,8%. D'ailleurs certains constructeurs ont décidé de rogner sur leurs tarifs horaires et de proposer des forfaits au client. Mais cette facture est encore trop élevée pour certains automobilistes. C'est le cas d'Hakan Symsek n'est pas mécanicien. Il vient réparer sa propre voiture dans un garage participatif de Saverne (Bas-Rhin), épaulé par un professionnel. Sur place, les clients paient 15 euros de l'heure pour les outils et les conseils. Pour diminuer encore la facture, les garagistes ont l'obligation de proposer des pièces d'occasion à leur client. Encore faut-il les trouver. T F1 | Reportage E. Payro, V. Ruckly et P. Vogel.