Automobile : ouvriers et garagistes passent à l'électrique

Pour pouvoir passer à l'électrique, Renault a commencé à investir 20 milliards d'euros pour former ses salariés ainsi que les garagistes. L'usine fabrique tous les moteurs électriques de sa gamme à Cléon en Seine-Maritime. Derrière les robots et les lignes d’assemblages, les salariés ne connaissaient rien à l’électrique il y a encore quelques mois. Comment ont-ils appris leurs nouveaux métiers ? Ils ont un mois pour apprendre à monter des moteurs électriques à la chaîne. David Bourdais, technicien de ligne à l’usine Renault à Cléon, assemblait des boîtes de vitesse, dorénavant, il fera de la surveillance machine. "Il y a beaucoup moins de postes difficiles où il faut porter des charges lourdes.", a-t-il dit. Les conditions de travail sont beaucoup plus agréables. Que ce soit des ouvriers ou ingénieurs, 500 personnes doivent encore être formées d’ici fin 2025 sur le site de Renault à Cléon. Si les constructeurs accélèrent la transition vers l’électrique, qu’en est-il des garagistes qui réparent votre voiture ? Dans une enseigne spécialisée dans l’entretien automobile, là aussi, la transition est en cours. La révision coûte 99 euros pour un véhicule électrique et 85 euros pour une voiture thermique. Et seuls des mécaniciens spécialement formés peuvent prendre en charge les voitures électriques. TF1 | Reportage F. Chadeau, S. Fortin, O. Stammbach