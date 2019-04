Automobile : des pièces détachées moins chères ?

L'automobile est l'un des principaux postes de dépenses de la population. Nous y dépensons en moyenne 500 euros par an pour changer des pièces usées ou défectueuses. Un arrêté entré en vigueur ce lundi 1er avril 2019 oblige les garagistes à proposer des pièces d'occasion à leurs clients. Ce dispositif pourrait ainsi faire baisser les factures des automobilistes. A-t-il été appliqué dans les garages de l'Hexagone ? Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 01/04/2019 présenté par Gilles Bouleau sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 1er avril 2019 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.