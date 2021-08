Automobile : pourquoi les délais de livraison s’allongent

Jusqu'à six mois d'attente pour certains véhicules neufs, de quoi décourager les futurs acheteurs. Des délais de livraison rallongés dans le neuf, cela fait le bonheur d'Arnaud Poulvet, responsable commercial - achat et vente de voitures d'occasion "Alvergnas automobiles" à Chambourcy (Yvelines). Avec 15 % de vente supplémentaire cet été, c'est un record pour lui. "Les clients, surtout en ce moment, viennent nous voir parce que nos produits sont disponibles immédiatement", indique le vendeur. Alors, comment expliquer ces retards ? La crise du covid et surtout la pénurie mondiale de puces électroniques. Les constructeurs n'ont pas su l'anticiper selon Éric Champarnaud, cofondateur associé du cabinet de conseil en marketing "C-Ways" et président de la société "Autoways" à Paris. " L'automobile a baissé sa demande en 2020 en plein covid quand d'autres secteurs demandeurs, l'informatique, les réseaux de 5 G, eux, ont continué à demander", explique l'expert automobile. En conséquence, les constructeurs automobiles ne sont plus prioritaires et certaines usines ont dû ralentir la cadence, faute de matériaux. À Rennes, PSA a suspendu aujourd'hui sa production pour une durée de 5 jours, même logique pour Toyota. L'usine d'Onnaing dans le Nord a été totalement à l'arrêt cet après-midi et 4 500 salariés sont placés au chômage partiel. En temps normal, l'usine produit 11 000 voitures par jour, mais la pénurie de matériaux, fabriqués en Malaisie, a tout stoppé. Le constructeur japonais a décidé de réduire de 40 % sa production mondiale. La pénurie de composants pourrait fragiliser le marché automobile jusqu'en 2023.