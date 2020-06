Automobile : pourquoi nos assurances augmentent-elles chaque année ?

Assurer sa voiture coûte de plus en plus cher. En moyenne en 2019, les automobilistes ont payé 632 euros, soit 2,9% de plus en un an. Selon les assureurs, le coût des réparations a fortement augmenté. Les prix varient aussi selon les régions. En Île-de-France et en Provence-Alpes-Côte d'Azur, très urbaines, les tarifs des assurances auto avoisinent les 700 euros, contre 537 euros en Bretagne.