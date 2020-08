Automobile : PSA recrute 1 800 intérimaires

L'usine PSA de Rennes recrute 500 intérimaires. L'immense majorité d'entre eux y a déjà travaillé avant le confinement et la fermeture temporaire du site. Leur retour va permettre aux lignes de production de tourner à plein régime. Des renforts à Rennes, mais aussi dans l'usine de Sochaux, où le groupe va faire appel à 1 000 intérimaires, auxquels s'ajoutent les 300 déjà recrutés il y a dix jours. Pourquoi un tel besoin de main d'œuvre ?