Automobile : Renault fait le pari de l'occasion

Renault ambitionne de faire du neuf avec de l'ancien. Dans l'une des usines du constructeur, ses salariés réparent, lustrent, peignent et suppriment jusqu'à la moindre petite bosse des carrosseries fatiguées. Ainsi, des vieilles voitures retrouvent une seconde jeunesse. Ensuite, ces voitures d'occasion sont contrôlées, nettoyées et photographiées avec une caméra 360°. Et tout ce processus se fait en un temps record. Chaque année, 45 000 voitures d'occasion passeront sur ce gigantesque atelier. C'est un virage pour Renault qui investit sur le marché de l'occasion, celui qui vend le plus de véhicules. D'ailleurs, Luca De Meo, directeur général du Groupe Renault, rappelle que "le marché nu neuf en France est à deux millions, alors que le marché de l'occasion est à six millions." Ainsi, le marché de l'occasion est très dynamique. Dans certaines agences spécialisées, les ventes de voitures de seconde main ont augmenté de 14% cette année 2021. Certaines voitures, même récentes, peuvent coûter 20 à 30% de moins. Mais le prix n'est pas la seule raison qui pousse à acheter. Il y a aussi la disponibilité, les délais de livraison. Alors que les occasions sont livrés en 24 heures, les acheteurs de voitures neuves peuvent attendre jusqu'à un an à cause de la pénurie de semi-conducteurs qui désorganise leur fabrication. T F1 | Reportage Y. Hentgen, V. Peirron, J. Duong.