Automobile : sommes-nous prêts pour le "tout électrique" ?

Pour Flavien Neuvy, économiste, spécialiste de l'automobile et directeur de l'observatoire Cetelem, les constructeurs automobiles français pourront répondre à ce défi. Il est gigantesque, mais ils pourront s'adapter. Ils ont commencé à investir massivement dans la voiture électrique. Certaines marques affirment même pouvoir répondre à la demande avec cinq ans d'avance, avec quelques inquiétudes toutefois pour l'emploi chez les équipementiers et les réseaux de réparation. Une autre interrogation porte sur le prix. C'est aujourd'hui le frein principal à l'achat pour les automobilistes que nous avons rencontré dans une concession à Bassussarry (Pyrénées-Atlantiques). Si sur le papier vendre plus de voiture doit faire baisser les prix, la flambée des cours de certaines matières premières comme le lithium, indispensable pour les batteries, inquiète les professionnels. Le dernier obstacle concerne les bornes de rechargement. Y en aura-t-il assez sur le territoire ? On en compte aujourd'hui 62 000 et il faudra aller beaucoup plus loin. Comme nous l'a expliqué Cécile Goubet, déléguée générale de l'Avere, association pour la mobilité électrique, il va falloir au moins doubler le nombre de points de recharge ouverts au public à l'horizon 2025 et encore le doubler vers 2030. Il faudra aussi améliorer l'autonomie des véhicules. Dernière précision, après 2035, vous pourrez toujours rouler avec votre voiture thermique si elle fonctionne ou en acheter une d'occasion. T F1 | Reportage C. Adriaens-Allemand, J. Clouzeau, V. David.