Automobiles : c'est le moment d'acheter !

En avril dernier, les ventes de voitures ont chuté à 88% par rapport à 2019. Aujourd'hui, 400 000 voitures neuves dorment sur les parkings des constructeurs. Certains concessionnaires automobiles proposent en ce moment des rabais à plus de 50%. Le gouvernement souhaite relancer les ventes en rétablissant la prime à la casse et le bonus écologique pour l'achat d'un véhicule électrique ou hybride. Alors, y a-t-il de bonnes affaires à faire ?