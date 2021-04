Automobiles : le marché juteux des pièces détachées

Les réparations sont plus chères, car le prix des pièces n'arrête pas d'augmenter, notamment chez les constructeurs français. On a enregistré 11% de hausse en moyenne en 2019 et 7,5% en 2020. Et si les constructeurs augmentent les prix, c'est parce qu'ils ont le monopole sur les pièces captives. Des pièces qui sont protégées par un droit de propriété intellectuelle et certifiées d'origine. Il est donc impossible d'acheter des pièces adaptables, des copies en moyenne 30% moins chères. L'Espagne, comme tous nos voisins, n'a pas ce problème. Comme dans un garage de Madrid visité par nos reporters, on peut y choisir des pièces adaptables, ce qui est impossible en France. Pourtant, certaines présentent les mêmes caractéristiques. Ainsi, selon le type de réparation, en préférant l'adaptable à l'original la facture peut être considérablement allégée. En France, l'ouverture à la concurrence a été censurée deux fois par le Conseil constitutionnel pour des raisons techniques. Pour de nombreux professionnels de l'automobile, il faut passer à la vitesse supérieure. Qu'avancent-ils comme argument ? Qu'en pensent les constructeurs tricolores ? Et quelle est la solution pour payer moins cher ?