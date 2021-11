Automobiliste blessé par un chasseur : ces incidents peuvent-ils être évités ?

Ce drame est survenu samedi sur une route nationale en Ille-et-Vilaine. Ce matin-là, un chasseur participe à une battue de sanglier. Lorsqu'il aperçoit l'un d'entre eux, il tire une première fois, le rate et tire une seconde fois. A plusieurs centaines de mètres, sa balle atteint le cou d'un automobiliste. Le tireur, âgé de 70 ans, vient d'être mis en examen pour blessure involontaire. Les enquêteurs ont organisé une reconstitution dimanche pour tenter de comprendre les causes du drame de samedi. Le chasseur a été placé sous contrôle judiciaire. Il a interdiction de porter une arme et de participer à une chasse. Quant à la victime, son pronostic vital reste sérieusement engagé ce lundi soir. C'est un drame de plus pour certaines associations qui réclament un encadrement plus sévère des règles déjà existantes. Des principes rappelés avant chaque battue. Ce lundi matin, dans le Jura, nos journalistes ont assisté à une battue de régulation. Seuls les sangliers et les serfs pouvaient être abattus. Les chasseurs savaient parfaitement à quoi s'en tenir en cas de tir. Parmi les règles de sécurité, l'interdiction de tirer en direction d'une route, d'une habitation ou d'une voie ferrée notamment. Il faut par ailleurs avoir déchargé ou ouvert son arme en dehors des tirs.