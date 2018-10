Automobilistes bloqués : était-ce évitable ?

Les prévisions parlaient d'un centimètre de neige par heure, il en est tombé huit fois plus. Pris au dépourvu, les autorités ont interdit l'accès aux camions trop tardivement. Le préfet de Haute-Loire se défend et évoque près de 1 000 personnes hébergées en urgence. Une sénatrice, elle-même bloquée, confirme que les autorités n'ont pas suffisamment épaulé les automobilistes. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 30/10/2018 présenté par Julien Arnaud sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 30 octobre 2018 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.