Automobilistes en panne : attention aux "dépanneurs pirates"

Il n’avait jamais appelé de dépanneur avant. Pour sa toute première expérience, il n’a pas eu de chance. Dylan a été victime d’une tromperie. Il y a deux semaines, il est tombé en panne sur une voie rapide. Il contacte son assurance, qui se charge de lui envoyer un dépanneur. À peine raccroché, l’assistance est déjà là. En réalité, le dépanneur n’est pas celui mandaté par l’assurance, mais un concurrent, arrivé bien plus vite et qui avait repéré la voiture en panne. Dylan ne pense pas à vérifier son identité, mais une fois sa voiture remorquée, la prise en charge coûtait 282 euros, alors que son assurance lui avait dit que c'était gratuit. C’est là qu’il a compris que c’était une arnaque. Dylan n’est pas la seule victime. Ce type de fraude se généralise. Certains leur donnent même un nom, “les dépanneurs pirates”. Ce sont de vraies entreprises, mais en pratique, peu scrupuleuse. Comment arrivent-ils à repérer les pannes sans être appelés par l'assistance ? Leur astuce, c’est l’utilisation des applications routières, où chaque automobiliste peut signaler un véhicule en panne sur la route. TF1 | Reportage L. Cloix, A. Creff, C. Chevreton