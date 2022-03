Autonomie de la Corse : qu'en pensent les candidats ?

"Si on doit parler d'autonomie, alors, on en parle et on en parle sérieusement en disant quel article de la Constitution on veut appliquer", nous explique Jean-Luc Mélenchon, candidat (LFI) à l'élection présidentielle. "Emmanuel Macron est prêt à tout pour être réélu. Il est prêt à tout et même à dépecer la Nation française. En vérité, ce gouvernement est incapable de se faire respecter, d'assurer son autorité et de rétablir l'ordre", estime Jordan Bardella, président du RN, soutien de Marine Le Pen à l'élection présidentielle. "Je crois qu'Emmanuel Macron paie cash son mépris pour les territoires. Une nouvelle fois, il cède face à la rue. La décentralisation, pour moi, c'est un projet extrêmement puissant que je veux porter pour la France. Mais la décentralisation ne se fait pas sous la menace", nous confie Valérie Pécresse, présidente de la région Île-de-France, également candidate à l'élection présidentielle.