Autonomie de la Corse : un statut qui changerait quoi ?

Autonomie : c'est le mot du jour en Corse. Mais la notion est encore floue et il faudra la préciser lors des négociations à venir. L’État garderait ses compétences régaliennes sur la sécurité, la défense et la justice. L'autonomie permettrait à la Corse de prendre plus de décisions dans des domaines comme l'éducation, le tourisme et l'emploi. C'est ce qu'attendent de nombreux Corses. Depuis plusieurs mois, les élus autonomistes demandent d'avoir des coudées plus franches notamment pour lutter contre la spéculation foncière, une dérive constatée chaque jour par cet agente immobilière d'Ajaccio. Du côté des entreprises, on espère une meilleure prise en compte des spécificités de l'île. Une fiscalité qui prendrait en compte le prix plus élevé des biens vendus en Corse en raison du coût du transport depuis le continent. L'autonomie permettrait à l'île non plus d'adapter la loi française à la Corse, mais de créer ses propres lois. T F1 | Reportage T. Malandrin, J. Cressens