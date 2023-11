Autorisation du glyphosate : pourquoi dix ans de plus ?

Ils sont rangés dans un coin du hangar, 200 litres du plus célèbre des herbicides. Pascal Laya est céréalier en Eure-et-Loir. Il utilise le glyphosate avant chaque nouvelle culture, pour tuer les mauvaises herbes. "Je ne dois pas avoir utilisé plus de 200 litres de glyphosate sur l'année civile. Donc, si je dépasse, si j'ai un contrôle, je suis réprimandé avec des amendes.", s'exprime-t-il. Alors que la France restreint l'utilisation de l'herbicide, le jeudi 16 novembre, l'Europe a prolongé son autorisation jusqu'en 2033. C'est ce que préconisait un rapport très attendu de l'Autorité européenne de la sécurité des aliments, qui pendant trois ans, a recoupé 2 400 études. Les opposants au glyphosate reprochent aux experts européens d'avoir écarté certaines études moins rassurantes. Comment remplacer ce pesticide ? Les autres produits chimiques sont encore plus polluants et labourer la terre mécaniquement coûte cher, environ 80 euros de plus par hectare. Retourner la terre à l'aide de machines a aussi des conséquences sur l'érosion des sols et la biodiversité. Dix ans, c'est donc aussi du temps pour trouver une alternative au glyphosate. TF1 | Reportage M. Poissinet, O. Cresta