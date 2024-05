Autoroute A13 : réouverture sous conditions

Des voitures sont les premières à emprunter l'A13 depuis presque un mois. Après plusieurs semaines de galère, à cause de sérieux problèmes de structure sur l'autoroute, les automobilistes sont soulagés. Ouverte, mais pour l'instant sur une seule voie dans le sens Normandie-Paris et l'A13 reste interdite aux poids lourds, du moins en théorie. Nous avons constaté la présence de plusieurs camions. Certains semblent ignorer l'interdiction et, sur la route, aucun policier pour vérifier. Nous avons donc questionné le ministère des Transports, car cette ouverture partielle doit permettre de tester la résistance de la route, fragilisée. Est-ce donc risqué d'emprunter cette voie en camion ? "Si certains s'engagent quand même, ce n'est pas dangereux pour les autres usagers.", indique la direction des routes d'Île-de-France. Sur les voies encore fermées, les fissures ont été comblées et de l'autre côté, le macadam rénové. Dès ce lundi 13 mai, de gros travaux vont débuter pour changer une canalisation du réseau d'assainissement sous la route, une opération complexe. Il faudra donc attendre fin juin 2024 minimum pour une réouverture totale de l'A13. TF1 | Reportage S. Cardon, L. Le Bras