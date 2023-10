Autoroute A69 : le chantier ira bien à son terme

Ils occupaient les derniers platanes à abattre. Nous étions avec eux ce matin, quand une cinquantaine de gendarmes est venue les déloger. Les opposants au projet d'autoroute ont installé leur campement en haut des arbres. Sur leur corde, certains résistent. À 500 m de là, sur un autre site, des militants se relaient jour et nuit. Cette idée d'autoroute date des années 90, un projet jugé anachronique. "Ce qu'il faudrait faire c'est renforcer le trafic ferroviaire. La route, elle existe déjà en soi et on n'a absolument pas besoin de gagner douze minutes sur ce trajet-là", déclare une militante. L'autoroute payante doit relier Toulouse à Castres. Elle va être construite à une dizaine de mètres de la nationale existante. Les opposants dénoncent notamment la destruction de 300 hectares de terres agricoles et de zones humides. Après une dernière négociation entre les élus et les différentes parties, les travaux viennent de reprendre. TF1 | Reportage P. Mislanghe, G. Udron