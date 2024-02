Autoroute A69 : une journée de tensions

Gaz lacrymogène contre cocktail molotov. Dimanche, en fin d'après-midi, des affrontements ont eu lieu entre gendarmes et des militants radicaux autour de la ZAD de l'A69. À la fin de la journée, il y a eu six interpellations. Les manifestants ont incendié deux tractopelles du chantier autoroutier. Quelques heures plus tôt, ils étaient près de 200 à marcher en direction de la ZAD. Elle est entièrement cerclée, gardée par les forces de l'ordre. À l'intérieur se trouvent des activistes opposés au projet de l'A69 qui doit relier Toulouse à Castres. Ils se sont installés en haut des arbres qui se trouvent sur le tracé du chantier. Ils sont huit à occuper illégalement le terrain depuis plusieurs semaines, mais ne peuvent pas être délogés par la police, trop dangereux. Les militants, venus aujourd'hui, avaient pour objectif de leur apporter des vivres. La préfecture a interdit la manifestation, mais elle est insuffisante pour décourager les activistes écologistes. Le préfet du Tarn, Michel Vilbois, qui était sur place en fin de journée, voit à l'inverse un mouvement qui s'essouffle. "Moi ce que je note, c'est qu'aujourd'hui, ils sont 150. Il y a quinze jours, ils étaient 350. Il y a deux mois, ils étaient 800 et il y a quatre mois, ils étaient 5 000. Ils sont 150 aujourd'hui", observe-t-il. Malgré les manifestations, le chantier de l'A69 n'a pas été arrêté. Les arbres, où logent les activistes, doivent être coupés lundi. Des négociateurs iront à leur rencontre pour tenter de les convaincre de quitter les lieux.