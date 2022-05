Autoroute A7 : 22h de pagaille à cause d'un accident de poids-lourd

Ce n'était que le début du calvaire. Ce jeudi matin et hier, de milliers d'automobilistes se sont retrouvés bloqués dans d'immenses bouchons sur l'Autoroute A7. Certains se sont montrés moins patients et ont démonté la rambarde pour passer de l'autre côté. D'autres sont passés derrière le rail de sécurité pour quitter l'autoroute par des chemins de terre. Ces bouchons interminables ont eu lieu suite à un accident mercredi à 11h30. Un camion transportant de produits toxiques s'est renversé et a percuté une voiture. Les autorités décident de couper rapidement 80km d'autoroute jusqu'à Valence. Elle était restée fermée si longtemps parce qu'une fuite était détectée, comme l'explique Denis Mauvais, sous-préfet de l'arrondissement de Vienne (Isère). Un périmètre de sécurité est alors établi. Dans deux bâtiments proches, les habitants ont été confinés. Mais avant qu'une grue puisse relever le camion, les pompiers doivent encore sécuriser le site. Le véhicule est aspergé d'eau en permanence pour éviter tout risque d'inflammation. Peu avant 02h, le poids-lourd est de retour sur ses roues. Il faut ensuite l'évacuer et nettoyer la route. Ce jeudi matin encore, certains automobilistes étaient à nouveau bloqués dans les bouchons. Le trafic est revenu à la normale au fil de la journée. TF1 | Reportage M. Guiheux, C. Buisine, B. Geuress