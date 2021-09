Autoroute A9 submergée : comment en est-on arrivé là ?

La violence de la vague contre la glissière de sécurité ne laisse aucun doute. Difficile pourtant de comprendre que le Valat de Vallongue, au débit redevenu dérisoire, ait pu submerger mardi environ 500 mètres de l'autoroute A9 sur la commune de Bernis. Des dizaines d'automobilistes ont été piégés et des voitures déplacées. Les habitants n'avaient pas connu un phénomène aussi extrême. “Jamais ! Ça fait 16 ans que j'habite là, c'est la première fois. Il y avait de l'eau jusqu’à la taille. Hier, on a nos maris qui ont voulu venir jusqu’à l'autoroute, ils n'ont pas pu. L’eau les emportait, ils ont été obligés de revenir”, raconte une riveraine. Plusieurs explications : l'abondance hors norme des précipitations, leur persistance au-dessus de la commune et la sécheresse des sols qui absorbe mal. D'ordinaire, le cours d'eau lui-même est invisible. “En temps normal, il est sec. Il s'avère que cette fois-ci, c'était un orage stationnaire. De fait, toute l'eau qui a été recueillie sur la garrigue passe par ce Valat de Vallongue. Compte tenu que les ouvrages d'art sont sous les voies communicantes, sous dimensionnés, fait qu'il y a un obstacle”, d’après le maire de Bernis, Théo Granchi. L'ouvrage d'art, c'est cette canalisation sous l'autoroute, moins d'un mètre de diamètre avec les sédiments et débris accumulés. Le concessionnaire de l'A9 l'assure : au-delà d'une large information de prudence auprès des usagers du réseau, il ne pouvait pas anticiper. “Les ouvrages des sections autoroutières sont dimensionnés pour faire face à des pluies significatives. Mais pas à des pluies au caractère exceptionnel qui sont au-delà sur ce secteur de la pluie, des pluies centennales”, explique Raphaël Martin, directeur d’exploitation méditerranée de Vinci autoroutes. Le maire insiste pour agrandir cette évacuation d'eau pour créer un bassin de rétention en amont. Des travaux qui selon lui inenvisageables sans une large participation financière de l’État.