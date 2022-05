Autoroute : des carburants moins chers cet été ?

Cela ne vous aura pas échappé. Le prix du litre de gazole dans cette station. Située sur une aire d’autoroute, là où le carburant est, souvent, plus cher qu’ailleurs. Voilà pourquoi ce pétrolier a décidé de faire un geste : une réduction pour les automobilistes qui emprunteront les réseaux autoroutiers en juillet et en août. “0,10 euros de moins qui s’ajouteront au coup de pouce de l’État, les 0,18 euros de rabais consentis jusqu’à la fin juillet. L’économie sera donc de 0,28 euros par litre de carburant. Ce n’est pas négligeable. Mais la solution la plus rentable, c’est souvent de sortir de l’autoroute”, conseille Jean-Marie Bagayoko, notre journaliste. Cela permet de trouver du carburant moins cher. Un plein d’essence de 50 litres vous coûtera environ 5 euros de moins, dans cette station, située en centre ville. Et pourtant, ici, seuls les 0,18 euros de baisse de l'État s'appliquent. Après le 31 juillet, promesse du gouvernement, un nouveau dispositif prendra le relais. Mais il ne concernera pas tout le monde. “La justice, c’est d’aider ceux qui font 100, 150 kilomètres par jour” a annoncé Bruno Le Maire, ministre de l’Économie, sur France Info. Le groupe Total Energies, lui, vise spécifiquement les automobilistes sur les autoroutes. Reste à voir si d’autres distributeurs pétroliers proposeront, eux aussi, des promotions cet été. T F1 | Reportage J. M. Bagayoko, R. Reverdy, C. Ebrel