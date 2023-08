Autoroutes sous haute surveillance : en immersion avec les gendarmes

L’Alpine A110 est la dernière arme de ces gendarmes pour lutter contre les conduites à risque. Sur cette portion de l’A63, limitée à 70 km/h, les abus sont fréquents. Comme prévoit l’infraction, un dépistage d’alcoolémie est effectué. Sur autoroute, un accident sur quatre est causé par la consommation d’alcool, de drogues ou de médicaments. La vitesse excessive est un autre facteur majeur d’accidents. Alors pour éviter cela, les gendarmes de l’autoroute patrouillent sans relâche. Leur objectif : être vu. Présence dissuasive, radars, contrôles aléatoires et même peser des véhicules,... les moyens d’action sont nombreux. En cas de surcharge, les risques d’éclatement de pneus et de perte de contrôle sont importants. Les chargements mal arrimés représentent aussi de fort dangers. Ces incidents, les 50 caméras de ce tronçon en captent plusieurs par semaine. À l’autre bout, des régulatrices surveillent le réseau et répondent aux imprévus de la circulation. L’été, le risque est omniprésent. TF1 | Reportage H. Villatte, J. Demory, J. Rivarin