Autoroute : la bonne solution pour faire le plein ?

À Marseille, sur une bande d'arrêt d'urgence, les automobilistes attendaient. Les Marseillais se sont donné le mot. En ville, les stations sont à sec, mais pas sur l'A50 en direction de Nice. Le temps estimé avant de faire le plein était d'au moins une heure. Sur l'A8 en direction du Var, sur une aire de service, il n'y avait pas de file d'attente, mais des automobilistes un peu perdus. Il n'y avait plus de diesel, mais uniquement du sans-plomb 98. Dans le Var, les conducteurs doivent respecter une nouvelle consigne depuis ce mardi. Ils n'ont pas le droit de remplir plus de 30 litres leur réservoir, ni d'utiliser de jerricane pour faire des réserves. Sur l'aire de service à Brignoles, certains ne le savaient pas encore. Sur l'A8, vers la Côte d'Azur, cet après-midi, l'ensemble des stations étaient approvisionnées. C'est même une obligation pour les distributeurs de carburant sur les autoroutes. Mais à quel prix ? À Vidauban, le diesel coulait presque à flots ce mardi. Mais il était 26 centimes plus cher qu'à Marseille. TF1 | Reportage P. Lefrançois, P. Fontalba.