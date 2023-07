Départs en vacances : comment éviter le coût (en hausse) de la panne

En patrouille sur sa portion de l'autoroute A10, Quentin guette cette petite sonnerie familière. Un "ding" qui le prévient qu'un véhicule est en panne. Cette fois, c'est sur une aire toute proche qu'il doit intervenir, en moins de trente minutes, comme on le voit dans le reportage de TF1 en tête de cet article. Deux touristes néerlandaises ont eu la mauvaise fortune de voir leur boîte de vitesse les lâcher, sur la route des vacances. Leur voiture va devoir être remorquée par Quentin, et cela va leur coûter une somme conséquente. Les prix des dépannages sur autoroute sont fixés par arrêtés : 144,52 euros pour une citadine, et 178,70 pour une familiale. Des tarifs qui peuvent grimper jusqu'à 268,06 euros la nuit ou le weekend.