Autoroute sans barrière de péage : des milliers d'impayés

Depuis un an, pour la première fois dans l'Hexagone, il est possible de circuler sur une autoroute en flux libre. Autrement dit, sans s'arrêter au péage et en réglant plus tard sur Internet. De simples caméras enregistrent votre passage. Cette méthode a l'avantage de fluidifier le trafic. Mais ce système est déroutant pour celles et ceux qui n'ont jamais emprunté cette autoroute A79. Et il n'y a pas que les touristes étrangers qui paraissent déboussolés. Une conductrice française, par exemple, en a fait l'expérience lors de son premier passage. Elle n'a pas bien compris la procédure. En un an, près de 180 000 automobilistes, volontairement ou pas, n'ont pas effectué leur règlement. De son côté, la société d'autoroute APRR se félicite des huit millions de trajets comptabilisés en un an. Elle a souhaité réagir par écrit à ces nombreux impayés. Dans le nord du pays, en 2024, deux autoroutes supplémentaires fonctionneront également sur le même principe, à un détail près, l'entrée sera libre mais il y aura bien une barrière de péage à la sortie pour éviter tous ces problèmes de paiement. TF1 | Reportage G. Frixon, C. Olive