Autoroute : une trottinette à 85km/h

Il y a quelques mois, on croisait des dizaines de trottinettes électriques dans nos centres-villes. Aujourd'hui, plus de 500 000 personnes roulent avec ces véhicules et parfois à vitesse supersonique. Un homme a même osé circuler sur l'autoroute à plus de 80km/h. Il a été filmé par un automobiliste. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 15/01/2019 présenté par Gilles Bouleau sur TF1.