Autoroutes : bientôt des péages moins chers en cas de travaux ?

Vous passez un péage, et vous vous attendez à rouler à la vitesse maximale autorisée : 130 km/h, sauf que parfois, ça ne dure qu'un temps. Sur l'A10, juste avant Orléans, pas le choix et jusqu'en 2024, date de fin des travaux. Alors, d'ici là, pourquoi ne pas payer moins puisqu'on roule moins vite ? Dans leurs contrats passés avec l'État, les sociétés d'autoroute doivent réaliser des travaux régulièrement. Mais faudrait-il adapter les tarifs en fonction de la durée des chantiers ? C'est ce que souhaite ce député de la majorité Julien Borowczyk. Par exemple, notre trajet Orléans-Paris aujourd'hui facturé 11,60 € ne coûterait plus que 9,28 € avec une réduction de 20%. Sur ce sujet, aucune société d'autoroute n'a souhaité nous répondre. Si cette proposition de loi était adoptée, la France serait le premier pays européen à moduler les tarifs des péages en fonction des travaux.