Autoroutes : bientôt la fin des barrières de péage ?

Et si la vraie route des vacances était de rouler de Paris à Caen sans s’arrêter devant des barrières ? À partir de la fin de l’année 2024, les gares de péage des autoroutes A14 et A13 seront supprimées. Évidemment, nous continuerons à payer, soit par abonnement, soit par Internet, soit dans un bureau de tabac. Moins d’accélération et moins de freinage, c’est moins de carburant dépensé. Les usagers de cet axe consommeront 9,5 millions de litres en moins. Plus économique et plus écologique selon la société d’autoroute Sanef car 30 000 tonnes de CO2 seront économisées. Depuis un an et demi, ce système sans barrière a été expérimenté en Moselle. Les personnes qui n’ont pas de télépéage peuvent payer via une borne. Les avis sont partagés. Une automobiliste a choisi de ne plus emprunter cette portion de l’A4. Comme elle, des centaines d’automobilistes se sont plaints de dysfonctionnements. La Sanef conteste et assure que ce système de portique est efficace dans plus de 99% des cas. T F1 | Reportage Y. Hovine, B. Chastagner, C. Hanesse