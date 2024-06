Autoroutes : la fin des barrières de péage ?

Trois, deux, un, et voilà ! Nous venons de passer un péage. Finies les barrières traditionnelles, place aux portiques truffés de caméras ! Elles enregistrent votre plaque d'immatriculation et si vous n'avez pas de télépéage, il faut payer sur internet dans les 72 heures. Entre Paris et Caen, d'ici décembre 2024, les cinq barrières vont disparaître. Cela semble simple. Mais désormais, une fois le moteur coupé, il faut se connecter sur le site internet de la société d'autoroute, entrer son numéro d'immatriculation et sortir la carte bancaire. Vous préférez payer en liquide ? C'est toujours possible, mais, dorénavant, uniquement chez le buraliste grâce à un appareil. Attention, si vous ne payez pas dans les trois jours, c'est dix euros de plus et après deux mois, vous risquez une contravention de 375 euros. Selon la société d'autoroute, ces nouveaux péages en Normandie vont faire gagner du temps aux automobilistes. Ces nouveaux péages sans barrière devraient être généralisés à toutes les autoroutes à l'avenir. Mais on ne sait pas encore quand. TF1 | Reportage P. Gallaccio, J. Clouzeau, R. Moquillon