Autoroutes : les péages moins chers cet été

Payer le péage vous coûte de plus en plus cher, 5% d’augmentation en un an. À l’approche des vacances, une ristourne de la part des sociétés d’autoroutes serait la bienvenue. Sous la pression du gouvernement, les sociétés d’autoroutes vont-elles faire un geste ? Nous les avons contactés, message reçu pour deux d’entre elles parmi les plus importantes. Pour APRR, ce sera une offre inédite de moins 25% dès jeudi 8 juin 2023. Pour Vinci, c’est aussi officiel, 20% de remise sur toutes les autoroutes du pays. Concrètement sur un Paris-Nantes, le péage passera alors de 41,50 euros à 33,20 euros. Mais attention, ces réductions sont soumises à deux conditions : posséder des chèques vacances et souscrire à un compte télépéage. Sur Internet, il faut entrer le numéro de ces chèques, le compte est alors crédité. Cela ne concerne que 4,6 millions de personnes. Mais pourquoi ne pas appliquer cette remise à tous les automobilistes ? La semaine prochaine, le ministre des transports reçoit l'ensemble des sociétés d’autoroutes. Il souhaite que toutes s’engagent à réduire leurs tarifs dès les premiers départs en vacances et pas la mi-juillet comme l’été dernier. TF1 | Reportage L. Romanens, A. Hanout, Q. Danjou