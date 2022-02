Autoroutes : où va l'argent des péages ?

Pour que les barrières de péages se lèvent, vous dépensez, en moyenne, 275 euros par an , soit 7% de votre budget automobile. Combien cela rapporte aux sociétés d’autoroutes ? En 2020, elles se sont partagé une manne de 9 milliards d’euros et elles ont pu verser 2,4 milliards de dividendes à leurs actionnaires. Un modèle économique rentable grâce à des contrats de concession très avantageux. Depuis la privatisation, en 2006, les tarifs augmentent tous les ans au 1er février. Ce député dénonce une rente. Il réclame donc de taxer davantage ces sociétés privées. À quoi sert l’argent des péages ? L’État reste le premier bénéficiaire. Lorsque vous payez 10 euros à la barrière : 3,80 euros lui reviennent sous forme d’impôts et de taxes ; 2,60 euros financent la construction et l’entretien du réseau ; 2,30 euros servent à rembourser les dettes et rémunérer les actionnaires ; le reste 1,30 euro permet de payer les salaires ou encore l’achat de ces fourgons d’intervention. Peut-on baisser les tarifs autoroutiers ou les encadrer comme l’État l’a fait avec l'électricité ? Non, les sociétés d’autoroutes sont libres de fixer leur tarif et leur forcer la main ne serait pas forcément une bonne idée. Une société d’autoroutes, Vinci, a tout de même décidé de geler ses tarifs, mais uniquement sur quelques trajets courts de moins de 50 kilomètres, entre Marseille et Salon-de-Provence, par exemple. Les trajets plus longs, eux, augmenteront bien demain mardi 1er février, avec des hausses de tarif de 2% en moyenne. T F1 | Reportage J. Roux, L. Poupon, F. Maillard