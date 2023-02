Autoroutes : pourquoi les tarifs augmentent

C’est un passage obligé sur les autoroutes de l’Hexagone. Mais où va l’argent collecté au péage ? Pour comprendre, prenons un exemple : un ticket à dix euros, 3.80 euros vont tout d’abord dans les caisses de l’État sous forme d’impôt et de taxes, qui rapportent chaque année 4 milliards d’euros. De l’argent qui sert à financer par exemple des routes. Ou encore des aires de stationnement de covoiturage, mais pas seulement. Les 2,60 euros servent aux travaux effectués par les sociétés d’autoroute. L’année dernière, pour 1.4 milliard d'euros au total. Chaussés, tunnel, mais aussi les ponts. Comme celui-ci, près de Valence. Il a été reconstruit pour 18 millions d’euros. Troisième poste, ce que l’on appelle l’exploitation, pour 1,30 euro. Cela permet de payer par exemple le nettoyage des aires de repos, le fonctionnement des PC de sécurité, mais aussi les patrouilleurs comme Thierry Fargier. Il doit intervenir en moins de dix minutes au milieu d’un flux ininterrompu de véhicules, jour et nuit. Il reste 2.30 euros de bénéfice pour les sociétés d’autoroute. Mais attention, ils servent en grande partie à rembourser la dette colossale laissée par l’État lors de la privatisation. En 2005, elle s’élevait à 50 milliards d'euros. Actuellement, trois groupes privés gèrent 9 220 kilomètres d’autoroutes. On le rappelle, c’est l’État qui définit avec eux chaque année l’augmentation du prix de péage. TF1 | Reportage L. Romanens, J. Bervillé