Autoroutes : suppression des arrêts aux péages

Les sociétés d'autoroute envisagent de remplacer les barrières de péage par des portiques dotés d'un dispositif de facturation automatique. L'identification des voitures se fera alors grâce à une caméra qui détectera les plaques d'immatriculation. Toutefois, cette amélioration ne sera pas possible avant le vote de la loi d'orientation des mobilités, qui sera discutée au Parlement au printemps 2019. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 22/10/2018 présenté par Gilles Bouleau sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 22 octobre 2018 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.