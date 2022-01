Autotests : la jungle des prix

Ils sont là installés en tête de gondole, impossible de les rater. Les autotests vendus dans ce magasin à prix défiant toute concurrence, 1,95 € l'unité, suffisant pour attirer la clientèle. En moyenne, les autotests coûtent deux fois plus cher en pharmacie qu'en supermarché. Pourquoi une telle différence ? La réponse est très simple. En supermarché, ils sont vendus à prix coûtant et aucune marge n'est faite sur le produit. Ne pas faire de marge, la pratique est totalement légale et ouvre la porte à une guerre des prix entre les enseignes de grande surface. Record à battre 1,29 € l'autotest dans certains supermarchés. Impossible pour les pharmacies de s'aligner face à pareille concurrence. Dans cette officine, comptez 5,20 € l'autotest, soit le prix maximum de vente fixé par le gouvernement. Pour ce pharmacien, le prix pratiqué est avant tout justifié par le conseil donné au moment de la vente. Reste qu'à chaque test vendu, les pharmacies gagnent de l'argent. Une marge qui dépend du prix de vente des fabricants. À combien sont-ils produits ? Dans cette usine de l'Est de la France, le prix est compris entre 1,50 € et 2,50 €. Une boîte de cinq autotests coûte par exemple moins cher à produire que ceux vendus à l'unité. Sachez tout de même que l'autotest est gratuit en pharmacie pour les cas contact s'ils sont vaccinés ou s'ils ont moins de deux ans. TF1 | Reportage C. Diwo - P. Lormant - L. Delsol