Autour des mots : ils nous ouvrent l'appétit

Que vous soyez cordon bleu ou bien juste un grand gourmand, connaissez-vous vraiment le vocabulaire de la cuisine ? Nous avons mis au défi une invitée de marque. Rien de moins que la toute nouvelle championne du monde de la pâtisserie Nina Métayer. Commençons par l'entrée. Savez-vous d'où vient le mot "salade" ? Jean Pruvost, linguiste, auteur du "Dictionnaire du vin, de la bière et du champagne" (Ed. Honoré Champioin), vous donne la réponse. Dans un registre plus réconfortant que la salade, on y concocte de bons petits plats, la "marmite". Au Moyen Âge, c'était un adjectif pour qualifier quelqu'un qui est hypocrite. Contrairement à la poêle, ouverte et plate, une marmite est profonde. Elle cache son contenu. Sous le couvercle, on ne sait pas ce qui se mijote. Nous passons au dessert, un "financier", peut-être. La forme de cette recette s'inspire du lingot d'or, comme l'explique encore Jean Pruvost. Et sachez que nous, Français, n'avons pas à nous rougir. En pâtisserie, nous faisons référence. Nos mots sont utilisés dans le monde entier. TF1 | Reportage D. Sitbon, M. Gatineau