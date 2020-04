Autriche : début du déconfinement

L'Autriche a programmé la reprise de ses activités. Les coiffeurs et les grandes surfaces rouvriront le 2 mai. Deux jours plus tard, les élèves de terminale retourneront en cours et ce sera le 18 mai pour les autres classes. Les hôtels et les restaurants pourront rouvrir le même jour. Par contre, aucun événement public n'aura lieu avant le mois de juillet. En outre, le port du masque est obligatoire dans le métro.