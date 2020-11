Autriche, France… la menace terroriste grandit-elle en Europe ?

Les fusillades qui ont eu lieu dans la soirée du 2 novembre à Vienne interviennent cinq jours seulement après l'attentat de Nice. Ce qui soulève une question : la menace terroriste qui pèse sur la France, l'Autriche et plus largement sur l'Europe est-elle à un niveau particulièrement élevé et reconnue comme tel par nos services de renseignements ? Les services de renseignements de l'Union sont formels et fatalistes. Aucun pays n'est à l'abri de nouvelles tueries. Le Royaume-Uni, l'Allemagne ou l'Espagne sont notamment dans collimateur des terroristes. Pour Jean-Charles Brisard, président du Centre d'analyse du terrorisme, ce sont tous les symboles de l'Europe (la liberté, la démocratie...) qui sont ciblés. Signe qui ne trompe pas, cet après-midi encore, Londres a relevé le degré de menace sur son sol. De quel type de menace s'agit-il ? Diffuse, elle ne suit plus aucune règle. Attaque au couteau, à la voiture bélier ou à la kalachnikov, les modes opératoires sont multiples. Le profil des assaillants, lui, donne le tournis aux policiers. Les cadres et autres gourous des organisations terroristes ont formé des milliers de petits soldats, souvent jeunes, inconnus et très durs à repérer.