Auvergne : charmante et mystérieuse Haute-Loire

C'est une terre méconnue. La Loire y prend sa source et ces paysages, en image, ont été façonnés par le feu des volcans. Il y en a 632 en Haute-Loire. Alexandre Malartre les connaît par cœur. Guide de randonnée, ses meilleurs itinéraires, il les teste avec ses enfants lors des ballades un peu sportives. La lave des volcans de la Haute-Loire a donné une roche appelée phonolites. Phono, pour le bruit clair de cette pierre. Dans le département, les habitants l'exploitent depuis trois siècles pour construire les toits de leurs maisons. Dans ces villages, on trouve aussi des chaumières, comme à Moudeyres, connu pour ses fermes aux impressionnantes toitures en paille de seigle. Celle-ci, en image, pèse quatorze tonnes, Éric les découvre pour la première fois. "Le mode de construction des pierres, les maisons en pierre, toit de chaume. Les toits en bandeau en bois reviennent à un siècle, deux siècles en arrière.", dit-il. Plus de détails dans la vidéo en tête de cet article. TF1 | Reportage O. Lévesque, P. Lormant